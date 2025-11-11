Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 34 años, identificado como Lucas Eduardo Silvera, con domicilio en la localidad de Caleta Olivia, se encuentra detenido desde el lunes 10 de noviembre luego de protagonizar una seguidilla de hechos violentos en un barrio, en la remisería “El Gorosito” y en la Comisaría Segunda. Se lo investiga por lesiones, daños, amenazas, atentado y resistencia a la autoridad.

Se trata de la situación ocurrida a horas de la mañana que fue seguida de cerca por La Opinión Austral. Según había declarado José Oliva, presidente de la entidad, el agresor “pertenecía a la cooperativa porque era hijo de uno de nuestros socios”, pero fue apartado de la entidad tras un “hecho muy complicado” ocurrido en mayo, donde apuñaló a un compañero en el marco de una fiesta. Ahora arremetió violentamente contra otro compañero y terminó detenido.

Personal policial en la Cooperativa “El Gorosito”. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

De acuerdo a lo que conoció este medio, a través de consultas con fuentes de la Policía de Santa Cruz, todo se dio a conocer luego de que un chofer de la cooperativa, de 51 años, se presentara espontáneamente y diera a conocer que se había cruzado con su excompañero en el barrio Los Pinos, quien se movilizaba en un Ford Ka rojo e intentó agredirlo con arma blanca, razón por la que escapó y se resguardó en la seccional.

Tras la advertencia, los uniformados rastrillaron las calles del populoso mencionado y, en cuestión de minutos, supieron que Silvera se encontraba generando disturbios y ocasionando daños en la sede de la remisería -ubicada en la avenida Mitre y San José Obrero-. Si bien, los uniformados fueron hasta ese lugar, no encontraron al violento. En ese instante Silvera estaba camino a la Comisaría Segunda, donde finalmente fue reducido y detenido.

Silvera había perseguido al denunciante, estacionó su auto ensangrentado e ingresó de manera eufórica y prepotente. Quiso agredir al damnificado y enfrentó a los uniformados, razón por la que fue aprehendido. Dado a que su ropa estaba manchada de sangre y a que se había lesionado la mano al romper el vidrio de la remisería, fe atendido por personal del Hospital Zonal y quedó privado de su libertad de manera inmediata en la Comisaría Cuarta.