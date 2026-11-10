El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, se expresó a través de sus redes sociales con relación al ataque armado que ocurrió a horas de la madrugada de este martes 10 de noviembre en las instalaciones de la radio del grupo de medios El Caletense. El estudio de radio se encuentra ubicado en la calle Lavalle de Caleta Olivia.

El frente de la radio quedó con daños en las paredes y también en los vidrios.

Según con lo que conoció La Opinión Austral, la situación habría ocurrido alrededor de las 3 y 4 de la madrugada. Los efectivos policiales que se encuentran trabajando desde horas tempranas hasta este momento en el lugar secuestraron cerca de 16 vainas servidas.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial calificó lo sucedido como un hecho de extrema gravedad contra trabajadores que informan. “Basta de mafias“, pidió en su Facebook personal.

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Asimismo expresó su solidaridad con Emir Silva, propietario del grupo de medio y cofundador de La Opinión Zona Norte y “con todo el equipo de El Caletense ante el ataque contra las instalaciones de la radio”.

Los balazos causaron daños en el interior del estudio de radio.

El gobernador sostuvo que “en Santa Cruz no podemos permitir que la violencia y la intimidación amenacen el trabajo de quienes informan“, y manifestó que “la libertad de expresión es un derecho que debemos defender siempre”.

Finalmente, el mandatario provincial pidió que el ataque se esclarezca y los responsables respondan ante la Justicia.