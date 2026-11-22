Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un joven de 22 años fue detenido el sábado en la localidad de Caleta Olivia luego de que dos hombres lo acusaran de amenazarlos y apuntarlos con un arma de fuego en un local comercial del barrio Rotary XXIII. La Policía secuestró la pistola que, en realidad, era una réplica de plástico. Es decir, un juguete.

La intervención comenzó a las 20 horas, luego de que el personal de la Comisaría Quinta recibiera un aviso por una presunta pelea entre hombres en la esquina de Gilberta García y Entre Ríos. En la advertencia se dio a conocer que uno de ellos habría exhibido un arma de fuego.

Cuando los efectivos llegaron, no encontraron una riña, pero si hallaron a dos hombres de 36 y 31 años que estaban afuera de un mercado de la zona y hacían señas a los uniformados. Los ciudadanos señalaron que un joven los había amenazado, apuntado con el objeto y luego se había dado a la fuga.

Ante esto, la Policía inició un rastrillaje por la zona y, durante la búsqueda demoraron a un joven que coincidía con la descripción de los damnificados en la intersección de Emilio Arce y San Juan. El sujeto había descartado un objeto que, al ser revisado, resultó ser un arma de juguete.

Rodrigo Curaqueo, de 19 años, murió el 7 de abril de 2021 dentro de una celda de la Comisaría Quinta del barrio Rotary XXIII.

El detenido fue identificado como G.J.C., un joven de 22 años que resultó ser hermano de Rodrigo Curaqueo, el joven que a sus 19 años fue detenido y murió en las instalaciones de una dependencia policial. El caso ocurrió el 7 de abril de 2021, la Policía indicó que se trató de un suicidio, la familia sostiene que fue un homicidio y la autopsia indicó que no tenía signos de violencia.

El Juzgado de Instrucción Nº 1 dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales, el joven fijara domicilio a disposición de la sede judicial y fuera notificado de una prohibición de acceso y acercamiento al comercio “Mercadito Romina” durante diez días.