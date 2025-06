Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Domingo López, el jubilado de 80 años que fue estafado con una trasferencia de su sueldo que se hizo en marzo en Caleta Olivia, habló con La Opinión Austral y dio a conocer qué novedades hay de su caso. El maestro mayor de obras y ex combatiente de la Guerra Malvinas, sufrió el hurto de su dinero y se enteró cuando fue a cobrar.

“No me quieren solucionar el problema, quiero que me den mi dinero para olvidarme de esto y continuar con mi vida, que tengo propuestas de irme a Vaca Muerta o viajar a España; No quiero faltar el respeto, pero me vieron cara de pelotudo y yo no me voy a quedar callado”, reclamó. En resumen, el resultado del encuentro no fue favorable para López y se programó un nuevo encuentro virtual para el próximo jueves 10 de julio.

Asimismo, mencionó que es llamativo que el banco con el que tuvo el inconveniente “sea el único que tiene problemas con los jubilados”, ya que en “marzo hubo tres casos con el mío”. “Estafan a los jubilados y se lavan las manos, lo primero que dicen es porque son viejos no van a hacer nada, y eso es lo que quisieron hacer conmigo, además de tratarme de que soy un jubilado político“.

“Vamos a ver qué pasa la próxima audiencia, no quiero seguir perdiendo el tiempo, que me digan si me van a pagar, o sino no molesto más; les avisé que la próxima semana viajo a Río Gallegos, voy a ir a Canal 9 y a los diarios a contar lo que me hicieron, ellos comenzaron con esto y ahora se tienen que joder, ellos me hicieron el daño“, manifestó en diálogo con LOA.

Finalmente, dijo que pide saber la dirección de la mujer que se quedó con su dinero, Almendra Esteban, para ir a buscarla en la localidad que sea. “No quiero hacerle daño, sino que me diga el nombre de la persona que le trasfirió mi dinero, que de ser alguien que trabaja en el banco, y no la molesto más, sino le hago un juicio por estafa”.