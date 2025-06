Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Erika Muriano, la joven de 32 años que fue brutalmente golpeada por su pareja, Jorge Cancelas, el pasado domingo en una casa de la zona de chacras de la localidad de Caleta Olivia, fue dada de alta médica en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” y se encuentra al resguardo de su abuela, Claudia López. El presente de la mujer es delicado, a que tiene factura en el rostro, la cara hinchada y el cuerpo adolorido por los golpes que recibió, y la bronca de su familia es enorme.

Florencia, la hermana de la sobreviviente, fue entrevistada por el diario La Opinión Austral, y relató que la mujer “está mal, quedó psicológicamente afectada y llora todos los días, dice que nadie le va a poder sacar lo que vivió con el tipo ese”. Hace tres años que Erika y Cancelas estaban juntos y los episodios de violencia de género y amenazas eran constantes. Después de un año y medio ella lo denunció porque él “la quiso matar” por primera vez.

“Ella pudo escapar en esa ocasión, a él le pusieron una tobillera, no se vieron por varios meses y después volvieron porque él la amenazaba, fue de ese modo que intentó matarla nuevamente“, dijo a este medio. Cancelas amenazaba a Erika con los hijos de ella, no dejaba que los vea y la tenía aislada. “Es un psicópata, ella no podía hacer nada, nosotros prácticamente a ella no la veíamos, solamente una vez cada tanto”, añadió Florencia.

Por otro lado, la abuela de la mujer, Claudia, manifestó a LOA que fueron a la sede judicial de la ciudad caletense y hablaron con el juez Marcos Pérez Soruco del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, que se encuentra de turno. “Como abuela ya pasé por algo triste, la muerta de mi nieto, y lo que yo le pido al juez, que ellos son los que tienen que moverse, es que esta persona tiene que estar detenida porque es un psicópata peligroso”.

“Nosotros estamos re indignados, porque Erika no está sola, ella tiene tíos, tiene hermanos grandes, estamos muy enojados. Mi hijo, el papá de ella, va todas las tardes a ver su casa allá a las chacras, vamos a verle sus cosas, porque esta persona la ha amenazado de prenderle fuego a su casita, se ha metido a la casa sin permiso de ella, a veces cuando ella no está le ha roto los vidrios de entrada, es algo horroroso lo que ella ha vivido”, contó a este medio.

Además, dijo que no saben donde esta parando el agresor, Cancelas. “Él no le tiene miedo a la Justicia, porque así como lo agarran después lo sueltan, nosotros tenemos mucho miedo de que quiera hacerle algo a la casa de ella y le pedimos a la policía que recorra la zona, como lo están haciendo acá, que pasan a cada raro. Asimismo, dijo que Cancelas tiene antecedentes penales por hechos contra la propiedad privada y es una persona con problemas de consumo de bebidas alcohólicas y drogas“.

Finalmente, la señora le dejó un mensaje a la comunidad de la localidad de El Gorosito: “No se callen, a veces las víctimas no hablan, como le pasa a mi nieta; salgan, hablen con su familia y denuncien; y nosotros como familia no nos callemos y sigamos luchando para encontrar justicia, a veces las familia nos quedamos en el molde, pero hay que pelear y buscar respuestas“. A la mujer le mataron un nieto en el 2013 y ahora agradece tener a Erika con vida y con ganas de salir adelante.