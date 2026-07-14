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El Jardín Maternal Ico Ico publicó un nuevo mensaje reflexionando sobre lo ocurrido días atrás, cuando colocó la camiseta de la Selección Argentina al monumento “El Gorosito” y debió retirarla apenas un día después por las críticas y divisiones que generó la iniciativa.

“Hay finales que uno no espera. Con mucha ilusión, le pusimos la camiseta de Argentina a Gorosito pensando en regalarles una sonrisa a los más chicos, compartir el entusiasmo y celebrar esos pequeños gestos que nos unen”, recordaron desde la institución, al repasar el objetivo inicial del proyecto.

Como se supo, la propuesta levantó dudas por la presencia de auspicios en la indumentaria, además de recibir expresiones de rechazo y agresiones que terminaron inclinando la balanza para dar marcha atrás. “Por razones de público conocimiento, tuvimos que retirarla”, explicaron sin entrar en detalles adicionales.

La comunidad admirando la iniciativa. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En el comunicado remarcaron: “Creemos que el odio divide, pero el amor, la ilusión de los niños y la esperanza de construir una sociedad mejor nunca deberían apagarse. Y por eso vamos a seguir trabajando, como lo hacemos todos los días”.

Además, pidieron respeto al dirigirse a la opinión pública: “Les pedimos, con mucho respeto, que los comentarios se hagan desde la empatía. Detrás de este jardín hay docentes, familias y, sobre todo, niños que merecen crecer en un entorno donde prevalezcan el respeto y la unión”.

Cerraron agradeciendo el apoyo recibido: “Gracias a las familias por apoyarnos siempre y a quienes siempre eligen acompañarnos con cariño”.