Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación realizará el 17 y 18 de noviembre audiencias públicas para analizar más de 60 postulaciones a cargos de jueces, fiscales y defensores públicos, propuestas por el Poder Ejecutivo nacional. También habrá una instancia el viernes 27, con cinco candidatos.

Entre los nombres que serán evaluados figura Lucas Alberto Colla, propuesto para ocupar el cargo de fiscal federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia, en la zona norte de la provincia de Santa Cruz. Su postulación será tratada el miércoles 18, desde las 10 horas, junto a otros 31 candidatos.

Las audiencias se desarrollarán en el Salón Azul del Senado y permitirán avanzar con el proceso de designaciones que había quedado demorado tras el fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto, ocurrido el 29 de septiembre. La comisión ya había realizado una audiencia el 7 de octubre, en la que participaron 12 postulantes. Sin embargo, las diferencias políticas en torno a la conducción del organismo también condicionaron su funcionamiento.

Daniel Rafecas, propuesto para ascender a la Cámara Nacional de Casación Penal.

En paralelo, el Ministerio de Justicia remitió otros 30 pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. Entre ellos se encuentra el del juez Daniel Rafecas, propuesto para ascender a la Cámara Nacional de Casación Penal. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, nominó a Rafecas para integrar la Casación Nacional en base al resultado del concurso por el que postuló al cargo en 2018. Se trata del tribunal que revisa las sentencias de los 30 tribunales orales en lo criminal de la ciudad.

El objetivo del Gobierno nacional es avanzar con la cobertura de aproximadamente 300 cargos vacantes en la estructura judicial.