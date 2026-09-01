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El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz dio a conocer una resolución administrativa en respuesta a una presentación de Gissella Cruz, quien cuestionó la demora en la investigación por la desaparición y muerte de su hermano Mario “Pato” García en Caleta Olivia. El caso se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 del juez Marcos Pérez Soruco.

El hombre de 50 años desapareció el 8 de diciembre del año pasado. El 21 de enero del corriente año encontraron restos humanos detrás del descampado del barrio 13 de Diciembre que resultaron ser de Mario. “A él me lo llevaron, no se fue. Él no quiso irse, habló de más y alguien lo tocó“, había dicho su hermana.

La medida también incluye la causa por la muerte de Alejandro Palemarchuk, otra investigación compleja que avanza con lentitud en el mismo juzgado. Se trata del estibador de 34 años que fue asesinado a piedrazos por parte de un grupo de aproximadamente 10 personas este mismo año.

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