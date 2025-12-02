Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luis Leandro Cativa, un auxiliar docente de 38 años, perdió la vida de modo trágico en un violento vuelco que tuvo lugar en las últimas horas. El trabajador viajaba solo, en sentido sur-norte y se cree que perdió el control de su rodado, un Fiat Palio. La situación sucedió en el tramo que une a las localidades de Caleta Olivia y Fitz Roy de la ruta nacional N° 3, justamente en cercanías de Cañadón Minerales.

De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, el aviso del accidente se recibió cerca de las dos y media de la tarde del lunes primero de diciembre, momento en el que personal de la Policía de Santa Cruz y de Accidentología se dirigió al lugar del siniestro para iniciar las pericias correspondientes. Bomberos y el Cuerpo Forense también se hicieron presentes para proceder con el levantamiento del cuerpo.

Asimismo, el comisario Daniel Pérez, jefe de la seccional de Fitz Roy, dialogó con los medios presentes y dio a conocer que la víctima era un único ocupante del vehículo, una persona mayor de edad, de más de 30 años, oriunda de la ciudad de Caleta Olivia, precisamente del barrio Mar del Plata. “Seguimos trabajando a ver en qué circunstancias se produjo el accidente, lo que pasó o cómo pasó lo va a determinar después la Accidentología”, dijo a Canal 2.

El comisario Pérez descartó por el momento la intervención de otro vehículo o animales en la ruta y señaló que es prematuro afirmar si el siniestro se debió a un reventón de neumático o pinchazos. “Lamentablemente es una zona en la cual hay estos accidentes de forma continua durante todo el año, tal sea en invierno o en verano, mayormente de camiones, pero no tanto de vehículos particulares”.

Así quedó el rodado en el que viajaba Luis Cativa.

“Gracias por tu trabajo y tu compañerismo”

Desde el Consejo Provincial de Educación recurrieron a las redes sociales para despedir al trabajador: “Lamentamos comunicar el fallecimiento de Luis Cativa, preceptor del CPES N° 13. En este doloroso momento, acompañamos a su familia y a la comunidad educativa, elevando una oración para que encuentren la paz espiritual. Que en paz descanse”, escribieron.

Además, ADOSAC publicó en Facebook: “Tristeza infinita nos produce la partida trágica del joven auxiliar docente. Perdemos la presencia física de un compañero comprometido y nos queda en el recuerdo su buen humor, su búsqueda de soluciones y sus opiniones constructivas. Vuela alto, Luis. Tu camino al infinito estará surcado de muchos colores”.

A estas despedidas se unieron otros tristes descargos de allegados al hombre, vecinos, amigos y hasta ex alumnos que le dieron las gracias por haberles enseñado tanto al correr de los años. “Que Dios te tenga en la gloria amigo querido. El tipo que defendía a todos los pibes del barrio. Un amigazo de buen corazón. Se te va a extrañar amigo”, escribió Luke, amigo del barrio.

Por otro lado, otro allegado de Cativa lamentó “Llegar a casa y recibir esta triste noticia, gran persona, nos conocimos en el EICO 1 , cuantas charlas, compartir taller y equipos, que descanses en paz Lucho, como te decía yo, fuerzas a la familia”. Los posteos se llenaron de otros mensajes de despedida para el trabajador.

Finalmente, se sumo el adiós de Karina, quien publicó: “Era de esos preceptores que siempre tenían una sonrisa lista y una cuota de humor que hacía más llevadero cualquier día. Me quedo con su buen humor, con su forma simple de resolver los problemas y con ese espíritu tan humano. Gracias por tu trabajo, Luis. Por tu compañerismo, tu presencia y tu manera noble de estar en el mundo“.