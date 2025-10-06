Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El dolor por la pérdida de Hilda Graciela Vega aún se siente profundamente en la comunidad de Caleta Olivia. La mujer de 49 años, que era de profesión docente y tenía un corazón solidario, viajaba en un Renault Megane junto a una amiga de apellido Martel (50) y terminaron impactando de forma frontal con un camión Renault de la empresa “Transporte Don Néstor”, conducido por Maza (25). El joven conductor dijo no haber visto al rodado, estuvo demorado y fijó domicilio a disposición de la Justicia.

Desde la tarde noche del domingo 5 hasta horas del mediodía del lunes 6, los allegados a la víctima le dieron el último adiós en un sentido velatorio que se llevó a cabo en la cochería “La Nueva Austral”, de acuerdo a lo que indicaron desde el Facebook de la Iglesia Cristo Obrero. La institución a la que asiste la madre de la profesora, una mujer llamada Carmen, solicitó acompañar al sepelio y pidió oración por la familia y seres queridos en este duro momento.

El rodado en que viajaba la docente junto a una amiga de 50 años. (FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ).

Asimismo, las redes sociales fueron el escenario donde alumnos, colegas y amigos despidieron con pesar a la querida docente. Estela escribió: “No hay palabras para tan triste noticia, solo nos queda recordarte en las cosas que hemos pasado a lo largo de estos 30 largos años de amistad. Me faltaría tiempo para hablar de este hermoso grupo de amigas que hemos cosechado a lo largo de la vida. Por siempre en nuestros corazones querida corta (el cariñoso apodo que le habían puesto sus amigas”.

Liliana, otra amiga, la despidió con un sentido mensaje: “Todavía no caigo, me cuesta y me pregunto por qué el destino te llevó en un abrir y cerrar de ojos. Fuiste una mujer imparable, la que estaba siempre al pie del cañón sin que te lo pidiera, la que estaba en los más mínimos detalles, la que volvía cansada de laburar, pero igual se ponía a cocinar para la juntada. Vuela alto amiga, hasta que nos volvamos a encontrar. Te recordaré con esa sonrisa que te caracterizaba”.

Terrible accidente

El fatal accidente de tránsito se produjo en la madrugada del domingo en la ruta nacional N° 3, en el tramo Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia, a 15 km del acceso norte de la ciudad de El Gorosito. El choque involucró un automóvil Renault Fluence, conducido por Hilda Graciela Vega, de 49 años, y un camión Renault modelo 380, conducido por Brian Nahuel Maza, de 25 años.

El camión involucrado en el accidente. (FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ).

A raíz del impacto, la conductora del automóvil falleció en el lugar. Su acompañante fue trasladada al Hospital Zonal caletense con lesiones, aunque la Policía de Santa Cruz informó a La Opinión Austral que ninguna era de gravedad. En tanto que el conductor del camión no presentaba lesiones visibles y fue demorado en la Comisaría Tercera para realizarle una extracción sanguínea.

Personal de la División Accidentología Vial, el médico forense Marcelo Ocampo y la bioquímica policial Gimena Melamud realizaron las diligencias de rigor en el lugar. El cuerpo de la víctima fue entregado a su marido, pero antes de eso se corroboró que el fallecimiento de la docente fue debido a un traumatismo craneoencefálico cervical y torácico cerrado grave. En el caso interviene el juez Marcos Pérez Soruco del Juzgado de Instrucción Penal N° 1.