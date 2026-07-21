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Un hombre de 27 años presentó una denuncia por lesiones leves tras haber sido embestido por un vehículo mientras circulaba en bicicleta en la ciudad de Caleta Olivia. El suceso tuvo lugar el día 1 del corriente mes, a las 02:30 horas, en un punto aún no especificado de la ciudad.

Según el relato, el conductor del rodado lo golpeó con su automóvil, provocándole un politraumatismo. Tras el impacto, el propio responsable del hecho lo trasladó hasta el nosocomio local para que fuera atendido por profesionales de la salud.

Una vez recibida la asistencia médica, la víctima manifestó su voluntad de iniciar la acción penal contra el conductor. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 para continuar con las investigaciones correspondientes.