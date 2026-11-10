Durante la madrugada de este martes 10 de noviembre, personas desconocidas atacaron a balazos las instalaciones de la radio del grupo de medios El Caletense en Caleta Olivia. El estudio se encuentra ubicado en la calle Lavalle, a pocas cuadras de la redacción de La Opinión Austral y de la zona céntrica de la localidad.

Personal de la Policía trabajando en el lugar que se encuentra en calle Lavalle. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La Policía trabajó en el lugar desde horas tempranas de este martes. Intervino personal de Criminalística, que levantó vainas servidas y realizó las pericias correspondientes; y efectivos de la División de Investigaciones (DDI) quienes realizaron un relevamiento de las cámaras de videovigilancia de los alrededores y entrevistaron a vecinos.

Emir Silva, conocido periodista de la ciudad de El Gorosito, dueño del medio afectado y cofundador de La Opinión Zona Norte, habló con La Opinión Austral sobre el hecho ocurrido. “Nosotros nos encontramos con esto cuando veníamos a trabajar hoy temprano en la mañana ya partir de eso llamamos a la Policía”, comenzó diciendo.

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De acuerdo con el testimonio de vecinos, el ataque habría ocurrido entre las 3:30 y las 4 de la mañana. Silva vive al lado de la radio, en la intersección con la calle Juan José Paso y sostuvo que esa madrugada no escuchó las detonaciones y que “las balas fueron directamente al frente del medio de comunicación, no llegó a mi domicilio, ni a viviendas de los vecinos, tampoco a los autos que estaban estacionados al lado”.

Los balazos causaron daños en el interior del estudio de radio.

“La policía está viendo todo, tomando medidas y demás, básicamente estoy tratando de tener un poco de tranquilidad en este momento en que todo está dentro de un proceso de investigación que se llevará adelante por parte de la Policía y de la Justicia”, mencionó a este medio.

Asimismo, dijo que los policías descubrieron entre 15 y 16 impactos de bala calibre 9 mm en el lugar y comentó: “La DDI está pidiendo los datos fílmicos de de la hora y del momento, a partir de lo que recopilen vamos a tener alguna certeza un poco más clara de qué es lo que pudo haber pasado”.

Los impactos dañaron la pared frontal de la radio. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Las personas que atacaron la radio se habrían movilizado en un vehículo. “Obviamente que fueron algunas personas que se bajaron, tiraron, no sé si venían en vehículo porque en principio sería en un vehículo, pero no tengo muchos más datos”, dijo Silva a La Opinión Austral.

El frente de la radio quedó con daños en las paredes y también en los vidrios.

Para cerrar, Silva manifestó a través de conclusiones, el ataque “tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión”, ya que los disparos fueron dirigidos directamente al medio y “no es que me tiraron a mí, a mi casa o a mi vehículo”. “Tiene que ver con eso, con algo que a alguien le molestó en algún momento“, concluyó.