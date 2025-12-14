Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave suceso de inseguridad que afecta a las zonas rurales de la provincia de Chubut fue resuelto en las últimas horas gracias a un rápido accionar policial.Los uniformados detuvieron a tres individuos acusados de participar en un violento asalto a una estancia que se encuentra ubicada en las cercanías de la localidad de Comodoro Rivadavia.

Según la información dada a conocer a través del portal ADNSUR, el operativo fue ejecutado por personal de la Comisaría de Próspero Palazzo. Los agentes interceptaron a los sospechosos mientras se desplazaban en una camioneta Ford Ranger a través del barrio Gas del Estado, específicamente en la intersección de las calles Cordianzo y Fragata Fernández.

En la caja del vehículo se hallaron numerosos elementos que habían sido sustraídos minutos antes del operativo. Entre los objetos se encuentran un generador eléctrico, televisores, una amoladora, una consola de videojuegos, una motocicleta que carecía de dominio y un fusil calibre punto trescero ocho.

La investigación posterior permitió establecer el modus operandi y el lugar del hecho. De acuerdo a lo que indicaron, los detenidos habrían ingresado a la estancia denominada “Cerro Tacho”, situada en la zona de Río Chico, tras forzar el candado de una tranquera de acceso.

Una vez dentro de la vivienda rural, los asaltantes se dirigieron hacia el peón del establecimiento, un hombre de 41 años. La víctima fue reducida, maniatada y amenazada con un arma de fuego, lo que denota la violencia ejercida para concretar el robo. Además de la intimidación, el peón denunció haber sido agredido físicamente durante el suceso.

Tras la aprehensión, los tres hombres fueron trasladados a una dependencia policial de Comodoro Rivadavia. Allí quedaron alojados a disposición de la Justicia, a la espera de la realización de la audiencia de control de detención. El hecho está siendo investigado bajo la figura de robo agravado, debido a la violencia empleada y al uso de armamento durante la comisión del delito.