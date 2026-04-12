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En un contexto donde el uso de motocicletas crece de manera sostenida en las ciudades, los controles sobre estos vehículos se intensifican con un objetivo claro: ordenar la circulación y detectar posibles irregularidades. En Caleta Olivia, un reciente operativo dejó al descubierto una situación que preocupa a las autoridades: el secuestro de una moto armada con partes de otros rodados.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de la costanera, uno de los sectores más transitados de la ciudad, donde personal de Tránsito Municipal, en conjunto con el Comando de Patrullas de la Policía de Santa Cruz, desplegó un operativo de control. Allí, los inspectores interceptaron una motocicleta que, a simple vista, ya presentaba inconsistencias.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia, se pudo saber que tras la verificación, se constató que el rodado no contaba con la documentación correspondiente, lo que de por sí constituye una infracción. Sin embargo, lo más relevante surgió al examinar su estructura: la moto estaba compuesta por partes pertenecientes a distintos vehículos, una práctica que no solo viola la normativa vigente, sino que también abre la puerta a posibles maniobras ilegales, como la utilización de piezas de origen dudoso.

Ante esta situación, las autoridades procedieron al secuestro inmediato del vehículo, que fue trasladado para continuar con las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes. Este tipo de casos no es aislado y forma parte de una problemática más amplia vinculada a la circulación de motos sin control adecuado.

Pero el operativo no fue el único en las últimas horas. En otro procedimiento realizado en la intersección de Las Lilas y Sauce, una motocicleta fue interceptada y, tras la consulta de rigor, se detectó que poseía una clave de localización activa y una demora dispuesta por la División Comisaría Quinta. Al igual que en el caso anterior, el rodado fue secuestrado y quedó a disposición de las autoridades.