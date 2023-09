La Liga de Fútbol Norte de Santa Cruz, con sede en Caleta Olivia, cumplió 61 años en la zona. El presidente de la entidad deportiva, Raúl Varas, habló de la inminente definición del campeonato Luis “Lucho” Curiman.

El dirigente ocupa el cargo a partir de 2021 y, desde ese entonces, intentó mejorar el nivel de juego. Los clubes hacen enormes sacrificios por mantenerse al día con los costos de participación, a lo que se suma la indumentaria, los cuerpos técnicos y los espacios de juego.

Este año, el factor climático complicó la idea de iniciar la organización de un certamen segmentado. “Ya estamos por terminar el Apertura y tuvimos la participación de un equipo en el clasificatorio al Torneo Regional Amateur. También se hicieron los torneos clasificatorios de la Sub 13, Sub 15 y Sub 17″, agregó Varas.

Seguridad

Para el momento de la consagración, “queremos tener en cuenta todo lo que facilitara un cierre armónico. Queremos que los clubes, que están peleando el campeonato, puedan jugar sin problemas y estamos gestionando el tema de la seguridad de los jugadores”.

Olimpia Juniors lidera el campeonato con tres puntos de ventaja y un empate le aseguraría el título, pero en el caso de una derrota y una victoria de Camioneros, el torneo se resolvería por diferencia de goles y otros criterios, según el reglamento.

El Regional

El 29 de octubre comenzará una nueva edición del Torneo Regional Amateur, en este evento competirán dos equipos de la liga: Estrella Norte de Caleta Olivia y Nocheros de Las Heras.

El apoyo de AFA se confirmó en la multitudinaria reunión de dirigentes en San Juan, donde se aseguró un aporte económico para los clubes del interior que, sin dudas, fue bien recibido.

En Santa Cruz, la mayoría de los representantes debe doblegar los esfuerzos para contar con jugadores preparados. Potencial hay, pero la realidad es que no todos viven del fútbol; tienen sus obligaciones familiares y laborales; necesitan permisos de sus lugares de trabajo para viajar, y entrenan en los momentos, escasamente, libres.

Comodoro Rivadavia es el rival zonal más fuerte a superar, el equipo actúa como “filtro” para los de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Ante este panorama, Varas indicó que “acá somos muy amateurs en algunos aspectos, pero para otras cosas no. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias a la hora de organizar un evento y ahí es donde dejamos de ser amateurs”.

Con respecto a “lo deportivo, los clubes no tienen el poderío de otros lugares, salvo algunos que cuentan con apoyo extra y eso les permite contratar jugadores semiprofesionales, pero tampoco les ha dado resultado”, dijo.

Indicó que se trata de “procesos que hay que pulir y, lamentablemente, no vamos a salir de esto: los jugadores tienen que trabajar, entrenar y jugar los fines de semana. Me pasa como dirigente. No obstante, tenemos una final que armar de la mejor manera y que gane el mejor”.