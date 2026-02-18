Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La CGT Santa Cruz Zona Norte realizará este jueves una movilización en la ciudad en el marco del paro general decretado a nivel nacional contra la reforma laboral. La convocatoria principal está prevista para las 14 horas en la estación de servicio YPF ubicada en el acceso norte de Caleta Olivia.

En ese contexto, se informó que el acceso norte permanecerá cortado desde este miércoles pasadas las 20 horas por el gremio de Camioneros, como parte de las medidas de fuerza dispuestas en la previa de la jornada de protesta.

Asimismo, otro punto de concentración será a las 9 de la mañana en la rotonda de Termap, donde ATE Caleta Olivia se movilizará bajo las consignas “No a la reforma laboral” y “No al ajuste”, reclamando salarios dignos y la preservación de los derechos laborales.

A estas acciones se suman nuevos sectores sindicales. La UTA confirmó recientemente su adhesión al paro general, lo que impactará en el servicio de transporte público para corta, media, larga distancia, y combi. Desde Urbano S.E de Caleta Olivia , confirmaron a La Opinión Austral que el servicio estará suspendido durante toda la jornada.

Por su parte, ATSA Santa Cruz anunció un paro por 48 horas, en el marco del plan de lucha contra las políticas de ajuste y en defensa del sistema de salud y las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

Cabe destacar, que la semana pasada también se desarrolló una marcha que partió desde la plaza 20 de Noviembre y avanzó hasta el monumento al Gorosito, donde se concentraron distintos gremios y trabajadores de la ciudad.

La movilización cuenta con la participación de diversos sectores sindicales y se enmarca en el debate que se lleva adelante a nivel nacional sobre las reformas impulsadas en materia laboral y económica. Desde la organización remarcaron que el objetivo es visibilizar el reclamo del movimiento obrero y expresar el rechazo a las medidas que consideran perjudiciales para los trabajadores.

Las actividades previstas para este jueves se desarrollarán de manera coordinada entre los distintos gremios que integran la CGT Zona Norte, en consonancia con las acciones convocadas en diferentes puntos del país.