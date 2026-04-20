Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de horas de intensa búsqueda, este lunes por la tarde fue encontrada Miriam Álvarez, la mujer de 56 años que era buscada en Caleta Olivia. El hallazgo se produjo sobre la Ruta Nacional N° 3, en el sector sur, donde había protagonizado un accidente de tránsito.

Según confirmaron fuentes policiales, la mujer conducía un automóvil Toyota color bordó que despistó en una curva de la ruta y terminó desbarrancando. La conductora permanecía en el lugar al momento de ser encontrada.

El comisario Britos informó que un conductor que transitaba por la zona observó el vehículo siniestrado y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió activar una rápida intervención.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Seccional Tercera, personal del Comando Radioeléctrico, agentes de tránsito y un móvil sanitario.

Según explicó Britos al medio local Ecos del Sur, Álvarez “estaba en estado de shock”. Posteriormente, fue evacuada del lugar y trasladada al hospital de Caleta Olivia para recibir atención médica.

El operativo de búsqueda

La mujer había sido reportada como desaparecida este lunes al mediodía por su pareja, lo que impulsó el despliegue de recursos en distintos puntos de la ciudad y alrededores. Además, se activó el protocolo de búsqueda por parte del Ministerio de Seguridad.

Tras el hallazgo, personal policial y de tránsito continúa trabajando en la zona del accidente para determinar las circunstancias en las que se produjo el despiste del vehículo.