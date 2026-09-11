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Una pequeña cantidad de marihuana fue encontrada dentro de una máquina de cortar el cabello en el sector de celdas judiciales de la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia.

El hallazgo se produjo alrededor de las 17:24 del jueves 10 de septiembre, cuando un celador recibió de parte de un interno judicial una máquina Philips Series 3000 Hair Clipper, de color negro y azul. El hombre manifestó que el artefacto pertenecía a otro interno alojado en el mismo sector y pidió que se lo entregaran.

Al revisar el aparato, el personal observó una pequeña abertura en uno de sus laterales. Luego de abrirlo, encontró en el interior un papelillo transparente y una bolsa del mismo material que contenía una sustancia vegetal de color verdoso.

Ante la situación, los uniformados se comunicaron con la Fiscalía para informar lo ocurrido. Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso que la causa fuera dirigida al interno que había entregado la máquina como causante.

También se ordenó la intervención de la División de Narcocriminalidad para realizar el secuestro y análisis de la sustancia encontrada.

Minutos después, personal especializado se presentó en la dependencia policial, incautó los elementos y sometió la sustancia a una prueba orientativa. El resultado fue positivo para marihuana, con un peso total de 0,54 gramos.

La máquina de cortar el cabello, el papelillo y la bolsa quedaron secuestrados y fueron incorporados a las actuaciones judiciales, que continuarán bajo intervención de la Fiscalía y del juzgado correspondiente.