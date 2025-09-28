Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la tarde del sábado 27 de septiembre del corriente año, una mujer de 42 años, denunció ante la Comisaría Cuarta de la localidad de Caleta Olivia el hallazgo de una cámara redonda tipo espía de color negro y pequeñas dimensiones que estaba en el interior de su domicilio, ubicado en la calle Perú del barrio Mirador.

Según la denuncia, la cámara se encontraba encendida y conectada. La ciudadana desconoce cómo llegó a su propiedad. La denunciante sospecha de su ex pareja, un efectivo policial con quien posee medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación. El caso está siendo investigado por el Juzgado Penal N° 2.