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Los efectivos policiales de la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia intervinieron ante el hallazgo de una planta con características similares a cannabis que habría sido abandonada en la vía pública.

El procedimiento se inició a partir de una comunicación recibida a través del SAE-911, que informó sobre la presencia de un hombre abandonando una planta con su respectiva maceta en calle Colombia al 375.

Tras el aviso, efectivos policiales se dirigieron al lugar a bordo del móvil Prio 1000 y corroboraron la situación informada. Allí encontraron una planta vegetal que presentaba similares características a las del cannabis.

Ante esta situación, se dio intervención a la Sede Fiscal Descentralizada y a Narcocriminalidad de Caleta Olivia. Al lugar arribó un oficial inspector, quien realizó el correspondiente test orientativo de campo.

La prueba arrojó resultado positivo para cannabis. Según se informó, la planta tenía una altura de 60 centímetros.

En el marco de una causa caratulada como infracción a la Ley 23.737, con autor o autores ignorados y bajo intervención del Juzgado Federal, se procedió al secuestro de la planta. El material fue resguardado en un sobre de papel madera, al igual que el test orientativo de campo utilizado durante el procedimiento.