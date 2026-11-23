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Un taxista de la localidad de Caleta Olivia fue víctima de un engaño y perdió $100 mil en las últimas horas. La denuncia se realizó alrededor de las 9:1o horas del domingo 22 de noviembre en las instalaciones de la Comisaría Segunda. El caso quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1.

El damnificado, un hombre de 58 años, relató a los uniformados policiales que el hecho ocurrió alrededor de las 06:45, luego de levantar un pasajero en un complejo de departamento en la intersección de las calles Ventisqueros y Jorge Montes que le solicitó que lo traslade hasta “Bruma Café”, un local que se encuentra ubicado en el sector del negocio “Lata Naranja”.

Al finalizar el recorrido, el pasajero le manifestó que no tenía datos móviles en su celular para realizar la transferencia y abonar el viaje y le pidió si podía prestar su celular para que le comparta conexión a internet. El chofer del taxi aceptó prestarle el aparato, pero jamás se imaginó que le iban a sacar su dinero, conoció La Opinión Austral.

El hombre que había contratado el servicio aprovechó ese momento para entrar en la cuenta de la billetera virtual del chofer y se realizó una transferencia de $100 mil hacia su cuenta personal. El damnificado advirtió la situación horas más tarde, cuando regresó a base y revisó su celular.

Finalmente, este medio conoció que el chofer le indicó a la policía que el sujeto se identificó como A.D.D. y lo describió con un hombre de tez blanca, contextura robusta, cabello corto y aproximadamente 1,80 metros de estatura.