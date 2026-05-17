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Una situación de extrema tensión se vivió en las últimas horas en el barrio Bontempo de Caleta Olivia, donde una familia sorprendió a delincuentes dentro de su propia vivienda y debió enfrentar momentos de angustia e incertidumbre hasta la llegada de la Policía. El hecho terminó con un hombre de 33 años detenido, mientras continúan las tareas investigativas para dar con los otros dos sospechosos que lograron escapar.

El episodio movilizó a personal de la División Comisaría Quinta luego de un alerta emitido a través del sistema de emergencias 911, que advertía sobre un robo en proceso en una vivienda de la ciudad. La llamada activó un rápido despliegue policial hacia el domicilio señalado, en un operativo que mantuvo en alerta a vecinos del sector.

Cuando los efectivos arribaron al lugar fueron recibidos por la propietaria de la vivienda y su padre, quienes todavía se encontraban conmocionados por lo ocurrido. Según relataron a los uniformados, momentos antes habían encontrado a tres hombres dentro del inmueble. La inesperada situación derivó en una huida inmediata de los sospechosos, que escaparon corriendo en distintas direcciones apenas fueron descubiertos.

La secuencia generó escenas de nerviosismo y desesperación. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, los delincuentes habrían aprovechado un momento de vulnerabilidad para ingresar a la propiedad, provocando daños tanto en el cerco perimetral como en la puerta de acceso de la vivienda.

Con los datos aportados por las víctimas y una descripción física de los sospechosos, efectivos de la Comisaría Quinta desplegaron un rastrillaje en las inmediaciones del barrio Bontempo y zonas cercanas. El operativo incluyó recorridos preventivos y patrullajes intensivos para intentar localizar a los involucrados antes de que lograran perderse en otros sectores de la ciudad.

Minutos después, uno de los sospechosos fue interceptado en cercanías del barrio Esperanza. El hombre, de 33 años, fue demorado por los efectivos y posteriormente reconocido por las víctimas como uno de los individuos que había ingresado al domicilio.

Mientras tanto, en la vivienda afectada continuaban las tareas de inspección y levantamiento de pruebas. Allí, el personal policial constató los daños ocasionados durante el ingreso y detectó el faltante de distintos elementos, entre ellos un teléfono celular, un control remoto y diversos alimentos.

Uno de los hallazgos relevantes para la investigación fue el secuestro de una barreta metálica encontrada en el patio de la casa. Los investigadores sospechan que esa herramienta habría sido utilizada por los delincuentes para forzar los accesos y concretar el ingreso al inmueble.

La causa quedó bajo intervención de la División de Investigaciones (DDI) y de personal de Criminalística, que realizaron las pericias correspondientes tanto sobre los daños registrados como sobre los elementos secuestrados en la escena.

Por disposición de la Secretaría Penal del Juzgado de Instrucción N°1 de Caleta Olivia, el sospechoso permanece alojado en la dependencia policial en calidad de detenido comunicado, mientras avanza la investigación para determinar con precisión su participación en el hecho y la posible identidad de los otros involucrados.