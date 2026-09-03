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Un hombre de Caleta Olivia vivió momentos de profunda angustia mientras se encontraba en su lugar de trabajo. Un hombre lo llamó por teléfono y lo amenazó, después le envió textos donde volvió a amenazarlo. La víctima se vio obligada a acudir a la Policía para denunciar.

El primero de septiembre de 2026 alrededor de las 18:31, el hombre de 35 años recibió un llamado desde una línea desconocida. Al responder, reconoció de inmediato la voz como la persona que actualmente mantiene una relación con su expareja y madre de su hijo.

El sospechoso comenzó a proferir frases intimidantes antes de cortar inesperadamente la comunicación, provocándole un profundo temor por su integridad física. Apenas unos minutos después, la tensión aumentó cuando le mandó un mensaje de texto con términos igualmente amenazantes del mismo número de teléfono.

Como consta en la denuncia presentada a la 01:10 de la mañana en la Comisaría Primera de Caleta Olivia, el denunciante expresó a los efectivos policiales su profunda preocupación por el hecho de que el sospechoso estuviera actuando de manera violenta y poniendo en riesgo la seguridad de su pequeño hijo.

Además de los mensajes intimidatorios, le advirtieron que pronto se iban a hacer escraches en las redes sociales para difamarlo. Dada la gravedad de la situación, se intervino en el Juzgado de Instrucción N° 1 y la víctima solicitó una medida judicial que prohibiera la proximidad.