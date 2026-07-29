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Una mujer de 26 años radicó una denuncia en las instalaciones de la Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia por estafa tras ser víctima de una maniobra engañosa que le generó un perjuicio económico de $1.408.983 pesos. El hecho ocurrió en el barrio Unión, en una casa que se encuentra ubicada sobre Avenida de Trabajo.

Todo comenzó el día anterior, cuando alrededor de las 07:00 horas la damnificada publicó una heladera para la venta. A las 13:18 horas recibió un mensaje de WhatsApp desde un número local, donde un hombre que se identificó como interesado en la compra le pidió sus datos bancarios para hacer una transferencia. Le envió un comprobante falso que parecía confirmar el pago, pero el dinero nunca se acreditó en su cuenta.

Minutos después la contactaron desde otro número, esta vez con la identidad falsa de un operador de Mercado Pago. Le indicó pasos para supuestamente tramitar préstamos que fueron rechazados y la amenazó diciendo que si no enviaba el dinero que tenía en sus cuentas, estas serían bloqueadas inmediatamente.

Ante la presión y el engaño, la víctima terminó transfiriendo la suma de dinero indicada anteriormente a una cuenta a nombre de un tercero. Al darse cuenta de lo ocurrido realizó la denuncia correspondiente. Las actuaciones quedaron caratuladas como estafa y a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1.