Este jueves los trabajadores municipales recibieron el pago de sus haberes, que incluyó la primera cuota del 20% que el intendente Pablo Carrizo otorgó por decreto. Pero muchos de los empleados cobraron menos que el mes pasado, producto de los descuentos. Esto provocó la reacción negativa de los afectados y también de las autoridades del gremio, que continúan con la vigilia y acampe al frente de la Municipalidad de Caleta Olivia.

Aunque el martes se habría una esperanza de un mejor acuerdo, tras haber pasado casi cinco horas de negociación, en la que hubo un compromiso de volverse a reunir, este nuevo encuentro no se ha producido. “Nos vienen dando vueltas desde hace rato, y con esto (por los descuentos) ya no sabemos cuándo dicen la verdad, porque Mazaglia dice que no se iban a descontar)” sostuvo Jose Villarreal, integrante de la comisión directiva del SOEMCO. “Le pedimos al Intendente que revea su actitud y que sus funcionarios no nos sigan mintiendo y los hacemos responsables de lo que pueda pasar” afirmó el dirigente.

Solidaridad gremial

Los gremios estatales como ATE, Adosac, AMET, UPCN y Luz y Fuerza están realizando medidas de fuerza y en el caso de Caleta Olivia, los dos primeros se hicieron presente en el acampe para mostrar la solidaridad con los municipales.

“Muchos de ustedes son padres o abuelos de nuestros alumnos, acá estamos para decirles que estamos presentes y en lucha” sostuvo Roxana Leiva, de Adosac. “Estamos todos juntos y el gobierno provincial debe tomar nota de esto” afirmó y agregó “con la salud y con la educación y los trabajadores no!”.

Desde las organizaciones sociales también expresaron su solidaridad, “sabíamos lo que se nos venía, hoy tenemos compañeros precarizados” indicó la dirigente de la FENAT, con fuertes críticas al gobierno nacional, pero también “reclamando al intendente que nos escuche“.

Finalmente desde ATE, el secretario general de la filial Caleta marcó que “no hay nada para festejar. Estamos de paro por 72 horas y repudiamos la violencia de la intendente de Los Antiguos que quiso reprimir el reclamo de los trabjadores comunales”. “Estamos a seis semanas de navidad y tenemos que unificar la lucha para pelear salarios dignos y con todos los compañeros adentro“.