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Alejandro Palemarchuk, el estibador de 34 años que fue atacado por una patota frente a su vivienda, murió en la madrugada de este lunes en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.

Su madre Patricia Palemarchuk, relató que el ataque ocurrió hace más de una semana cuando un grupo de aproximadamente 10 personas llegó hasta su casa buscando a uno de sus nietos. “Automáticamente, agarraron piedras grandes y lo mataron prácticamente, él estaba lleno de sangre”, afirmó a El Caletense Radio.

Según explicó, su nieto se habría negado a integrar ese grupo y, cuando su hijo salió a defender a su familia, fue agredido. El hombre estuvo internado durante algunos días y recibió el alta, pero luego tuvo una recaída y nuevamente fue internado, tras lo cual falleció.

“Si no era mi hijo, iba a ser mi nieto”, marcó al tiempo que confirmó que algunos de los involucrados están identificados. “Ya entregamos los nombres”, indicó.

Además, apuntó que “hay un fiscal y una abogada que es padre de esos pibes, por eso están tapando todo. De eso estoy segurísima”.

La mujer indicó que hay cámaras de seguridad en la zona y que la Policía ya está trabajando sobre las imágenes.