Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Torneo Regional Amateur se sigue disputando todos los domingos. En esta ocasión, se disputó la segunda fecha de la zona 3 patagónica, donde Estrella del Norte de Caleta Olivia se enfrentó a Huracán de Gobernador Gregores, mientras Independiente de Puerto San Julián se cruzaba contra Deportivo Nocheros de Las Heras.

El fútbol competitivo del norte de Santa Cruz no para. Los estadios se vieron repletos de hinchas que se acercaron a ver a sus clubes. El próximo fin de semana se jugará la tercera fecha, pero el domingo 19 de noviembre no se disputará debido al “balotaje” que habrá en nuestro país para elegir presidente.

Duelos

En el primer partido de la jornada se enfrentaban Estrella del Norte frente a Huracán de Gobernador Gregores. El encuentro, disputado en el Estadio Municipal de Caleta Olivia, se vivió como lo que es, un partido por un Torneo Regional. Ambos equipos salieron con todo, pero con la experiencia, los “norteños” pudieron abrir el marcador a los 20 minutos con gol de Jeremías Ansaldi. Ya sobre el cierre, el local pudo ampliar el marcador yéndose al descanso 2-0 arriba.

En el complemento no se sacaron ventaja. Estrella Norte “bajo la pata“ y empezó a tener la pelota, mientras Huracán se mostraba con una presión alta pero no pudieron hacer nada debido al buen juego de balón de los “norteños”. El resultado no se movió y los caletenses se llevaron el duelo para quedar con puntaje ideal y primero de grupo.

En el Juan Panópulos de Puerto San Julián, Independiente recibió a Deportivo Nocheros de Las Heras en el segundo partido de esta zona del Regional. El encuentro fue completamente para el “Rojo“, que, de principio a fin logró superar a su rival. El primer gol llegó en los pies de Nicolás Agüero.

Ya en el segundo tiempo llegaba la ráfaga de goles de Independiente. A los 4′ llegó el tanto de Jonathan López Guerra y a los 6′ el de Nicolás Gallardo, dejando el marcador 3-0 a los seis minutos del tiempo complementario. Luego de esto, Deportivo Nocheros jugó a que no le hicieran más goles, se resguardó en su campo y no salía de contragolpe.

Tabla

1° Estrella Norte 6 pts.

2° Independiente 4 pts.

3° Huracán 1 pts.

4° Nocheros 0 pts.