No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bomberos de Caleta Olivia intervino durante la noche de este lunes luego de un alerta recibido a través del 911 por un presunto incendio en un transformador. El operativo se llevó adelante en inmediaciones de la Plaza Don Pagano, en el barrio Vista Hermosa II.

Al lugar acudió personal de la División Cuartel 5°, que realizó una inspección preventiva del sector y las zonas aledañas. Durante el procedimiento, los efectivos entrevistaron a un vecino y constataron que los cables afectados se habían consumido antes de su arribo.

Ante esta situación, los bomberos procedieron a resguardar preventivamente el área y aguardaron la llegada de la guardia técnica para intervenir sobre el tendido eléctrico.

El operativo contó además con la colaboración de efectivos de la Comisaría Tercera. Posteriormente, la escena quedó a disposición de personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE). Según pudo conocer La Opinión Austral, el servicio quedó reestablecido minutos después.

SPSE informó sobre otro transformador afectado

Por otro lado, SPSE informó este martes a los vecinos del barrio Güemes que durante el transcurso de la mañana realizará el reemplazo de un transformador ubicado sobre calle Juan José Paso, entre Maipú y Gregores.

Según comunicó el organismo, el equipo explotó durante la noche, por lo que se dispuso su recambio durante esta jornada.

Desde SPSE solicitaron comprensión a los vecinos mientras se llevan adelante las tareas correspondientes.