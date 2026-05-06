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Distrigas S.A. inició las obras de extensión de la red de gas en la zona norte de Caleta Olivia, con intervención directa en el barrio René Favaloro, donde autoridades provinciales y municipales supervisaron el comienzo de las tareas.

El presidente de la empresa estatal, Juan Carlos Berasaluce, junto al intendente Pablo Carrizo, recorrieron el sector para constatar el avance inicial de una obra impulsada por la gestión del gobernador Claudio Vidal, que forma parte de una inversión estratégica en servicios básicos. El proyecto contempla beneficiar a más de 150 familias entre Caleta Olivia y Pico Truncado.

Avance de infraestructura en el barrio René Favaloro

Los trabajos en el barrio René Favaloro incluyen una extensión inicial de 1.200 metros de red sobre un total de 2.100 metros proyectados. La intervención prioriza a las familias que ya habitan sus viviendas, en un sector donde el acceso al gas resulta esencial debido a las condiciones climáticas de la región.

La obra representa un avance significativo en infraestructura y es el resultado de un trabajo articulado entre el Ejecutivo Provincial, Distrigas S.A. y el municipio local. Cuenta con un presupuesto que supera los 121 millones de pesos y se concentra en las manzanas 86 a 89 y 104 a 106.

Durante la supervisión, Berasaluce estuvo acompañado por el gerente Ramón Herrera y el coordinador Javier Aybar. En ese marco, destacó la rapidez en los plazos de ejecución, estimados en aproximadamente tres semanas.

Los trabajos que se concretarán tienen prioridad para los vecinos que ya habitan sus casas.

“Estas obras responden a una decisión del Gobierno Provincial orientada a mejorar la calidad de vida de los santacruceños a través de la ampliación de un servicio esencial”, expresó el funcionario.

Proyección de obras en Pico Truncado

Tras la recorrida en Caleta Olivia, la comitiva se trasladó a Pico Truncado, donde la planificación técnica contempla la instalación de más de 6.000 metros de cañería en el barrio Invernadero.

Este proyecto beneficiará a 80 vecinos en una primera etapa y se sustenta en un convenio de colaboración mutua firmado el pasado 28 de abril, el cual garantiza la logística necesaria para las tareas de movimiento de suelo y zanjeo.

Continuidad del plan de expansión

Desde la comitiva oficial señalaron que la ampliación del acceso a servicios esenciales forma parte de una política de Estado sostenida en el tiempo. En ese sentido, confirmaron que, una vez finalizadas las tareas actuales, los equipos técnicos se trasladarán al barrio Patagonia para continuar con el cronograma de expansión de la red de gas en la región.