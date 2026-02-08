Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bomberos de Caleta Olivia intervinieron anoche para contener un incendio de residuos en la zona de acopio.

Al arribar al lugar, las unidades de la División Cuartel 5 constataron focos activos sobre basura, con riesgo de propagación a causa del viento.

Ante ese escenario, una dotación integrada por seis efectivos desplegó una línea devanadera para la sofocación inicial, con apoyo de maquinaria pesada.

Despliegue de autobomba y rescate por incendio en el vaciadero.

Del operativo participaron el Móvil 819 (autobomba) y el Móvil 996 (rescate). En este tipo de siniestros, la remoción del material con equipos mecánicos y el reabastecimiento de agua resultan determinantes para lograr la extinción total.

EN ESTA NOTA bomberos incendio vaciadero

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios