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Una amenaza de bomba en la Escuela Primaria Provincial N°14 “20 de Noviembre”, en Caleta Olivia, generó un importante despliegue de seguridad durante la mañana de este lunes, que incluyó la evacuación total del edificio y la suspensión de las clases. Tras la inspección correspondiente, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma.

El alerta se recibió alrededor de las 9:50, cuando una mujer se comunicó con el 911 y también con bomberos, advirtiendo sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en el establecimiento educativo. De inmediato, efectivos policiales y personal de la Quinta de Bomberos acudieron al lugar y activaron el protocolo de emergencia.

Como medida preventiva, todos los alumnos fueron retirados de las aulas y concentrados inicialmente en el patio interno. Posteriormente, fueron entregados a sus familias a medida que los adultos responsables llegaban al establecimiento. En paralelo, los equipos de seguridad realizaron una inspección exhaustiva del edificio, que incluyó aulas, gimnasio y otras dependencias, sin detectar ningún elemento sospechoso.

Fuentes del operativo señalaron a El Caletense que “se actuó con la premura que requiere el caso” y subrayaron que este tipo de intervenciones resultan fundamentales para resguardar la integridad física de estudiantes y personal educativo, incluso cuando luego se confirma que la amenaza no es real.

El procedimiento se extendió durante gran parte de la mañana, con corte de tránsito en las inmediaciones de la institución, mientras se labraban las actuaciones correspondientes y se daba cierre formal al operativo.

Este episodio se suma a una serie de situaciones recientes que generaron preocupación en la comunidad educativa de Caleta Olivia, incluyendo amenazas similares registradas días atrás. El hecho vuelve a poner en foco el impacto de estos incidentes en el normal desarrollo de las actividades escolares y en la tranquilidad de alumnos, docentes y familias.