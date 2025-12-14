Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de Caleta Olivia, las autoridades provinciales, los organismos de Derechos Humanos y la opinión pública han sido interpelados mediante una denuncia pública realizada por los familiares de Mario César “Pato” García, el hombre que se encuentra desaparecido desde hace días. La familia sostiene que han pasado días cruciales y que el Estado “ha fallado de manera grave, reiterada y alarmante”.

De cuerdo a lo que había publicado La Opinión Austral, en relación a la descripción sobre el hombre que había brindado Gisella, la denunciante y familiar del hombre en cuestión, su hermano es de tez morena, contextura delgada y cabello castaño oscuro, tiene una cicatriz quirúrgica en el abdomen y espalda, y otra cicatriz de quemadura en el brazo derecho.

Asimismo, dio a conocer que tres testigos que vieron a “Pato” el lunes 8 dijeron que estaba vestido con una remera negra con tres rayas blancas, jean oscuro y zapatillas marrón. Una de las personas que lo vio, observó como caminaba por la avenida Lisandro de la Torre, en dirección a El Gorosito; mientras que un vecino lo vio subiendo por voluntad propia a una camioneta blanca.

Con el pasar de los días y la falta de respuestas de las autoridades, la familia decidió hacer y publicar una carta abierta, que es una denuncia pública que vincula la desaparición con acciones previas del ciudadano. El 5 de noviembre, “Pato” había realizado una denuncia pública, difundida por Canal 2, en la que “expuso graves irregularidades en el funcionamiento de la Comisaría Tercera“.

En esa ocasión, García señaló que la zona se encontraba “liberada” y atribuyó “responsabilidades concretas al entonces comisario jefe de la Seccional”. La familia destacó que Mario no se ocultó ni habló desde el anonimato, sino que ratificó formalmente sus dichos ante la Fiscalía Número 1. Un mes después de esa denuncia pública, el hombre desapareció.

Asimismo, la familia lamentó que “la inacción estatal se evidencia en demoras críticas”, dado a que la Clave 19 “fue emitida siete horas después de realizada la denuncia de desaparición”. Los allegados consideraron que esa demora vulnera protocolos básicos, compromete la investigación y “pone en riesgo la vida de una persona“.

Los tres hermanos de “Pato” sostienen que la inacción estatal frente a la desaparición constituye una “vulneración grave de los derechos humanos, afectando el derecho a la vida, a la integridad personal, al acceso a la justicia y a la protección efectiva del Estado”. Subrayaron que la “falta de diligencia y la demora injustificada” no deben ser vistas como errores administrativos.

Finalmente, ante la persistente ausencia de respuestas oficiales, los familiares anunciaron que iniciarán un rastrillaje por sus propios medios, declararon que “la vida de una persona no puede quedar subordinada al silencio” y exigieron “búsqueda real e inmediata, investigación independiente, transparencia y responsabilidad”.