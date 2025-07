Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En pocos días se cumplen dos meses del femicidio de Antonella Aybar, la joven de 25 años que fue asesinada por su novio, Nicolás Moyano (23), el pasado 16 de mayo del corriente año. Sin embargo, la familia de la víctima no logró recuperar la totalidad de las cosas que eran de ella, como mercadería de su emprendimiento (una regalería) y una heladera, entre otras cosas. El caso sigue bajo investigación por parte del Juzgado de Instrucción Penal N° 2.

Antonella y Nicolás Moyano estaban juntos desde hace años.

Mario Aybar, padre de la joven, habló con el diario La Opinión Austral y le volvió a exigir a la madre del femicida, Stella Maris Ganga, que le entregue las pertenencias de su hija que quedaron en la casa del horror, ubicada en la calle Escocia del barrio1 3 de Diciembre. “No puede ser que no me de las cosas de Anto, mañana (el jueves) quiero hacer una presentación en la Justicia para que Ganga me de las pertenencias de mi hija”, dijo a este medio.

Asimismo, agregó que “la próxima semana se cumplen dos meses del hecho y ella (la madre de Moyano) no cumplió con su palabra, tiene una heladera que a mi hija se la regaló la familia por parte de su mamá, están todas las cosas del emprendimiento que tenía, y otros elementos personales que eran de ella”. En otra entrevista brindada a LOA, el trabajador al volante había indicado que “Ganga no tiene por qué tener algo de Anto en su casa”.

Mario Aybar, padre de la joven asesinada por el novio. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

La investigación

Por otro lado, Mario mencionó que este viernes va a reunirse nuevamente con el juez Gabriel Contreras, quien instruye la investigación por el femicidio de su hija. Desde el primer momento que fue a buscar al magistrado, Mario fue recibido y eso es algo que agradece profundamente. “Yo tengo acceso al expediente, lo más doloroso que he visto así de pasada fue la escena del crimen, es impactante, son fotos muy dolorosas”, le había dicho a LOA.

“El viernes vamos a ver bien el tema de los llamados telefónicos, de los mensajes, de las pericias telefónicas de los celulares -de Antonella, Moyano y su madre- lo vamos a estudiar con más profundidad; a partir de ahí hay que ver, hay fechas y días que yo necesito saber qué hizo Nicolás”, dijo a este medio, e indicó que después queda ver si llegó la pericia forense, que son los informes para conocer con exactitud la hora del fallecimiento de la joven, entre otras cosas.

Mario Aybar (de anteojos) y Gabriel Aybar (de blanco) en la vigilia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Finalmente, es necesario descartar que hay 13 efectivos policiales de distintas jerarquías suspendidos preventivamente, según lo establece el artículo 105 del decreto 2091/62. El comisario inspector Carlos Kovaluk, actual vocero de la Policía de Santa Cruz, había hablado con LU12 AM680, donde dio a conocer que “la suspensión no prejuzga culpabilidad alguna” y tiene como único fin “transparentar el proceso administrativo disciplinario en curso”.