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Mientras la pasión por el álbum del Mundial se instala en Caleta Olivia, también emerge un fenómeno paralelo: el crecimiento de propuestas impulsadas por emprendedores que buscan ofrecer alternativas más accesibles y creativas. En un contexto donde el precio del producto oficial puede resultar elevado, estas iniciativas comienzan a ganar terreno.

Kits personalizados: una opción económica y completa

Entre las propuestas más elegidas se destacan kits que incluyen álbum, figuritas, cartas de truco y un fixture del torneo. Estas alternativas personalizadas apuntan a brindar una experiencia similar a la tradicional, pero a un costo más bajo, lo que permite que más familias puedan sumarse.

Además, muchos de estos productos tienen un valor agregado: son diseñados de manera artesanal o adaptados a distintos gustos, lo que los convierte en una opción diferente frente a la versión oficial.

En redes circula una opción más económica del álbum del Mundial 2026.

Imprimibles: la alternativa que también genera trabajo

Otra tendencia en crecimiento es la venta de kits digitales imprimibles. Estos incluyen archivos listos para descargar e imprimir en casa, con álbumes, figuritas y complementos.

Esta modalidad no solo reduce costos para quienes compran, sino que también abre una puerta laboral para diseñadores y emprendedores que encuentran en lo digital una forma de generar ingresos con baja inversión inicial.

Creatividad frente al contexto económico

El auge de estas propuestas refleja cómo la creatividad se vuelve clave en momentos donde el consumo se ajusta. Lejos de competir directamente con el álbum oficial, estas alternativas buscan ampliar el acceso y ofrecer nuevas formas de vivir la previa del Mundial.