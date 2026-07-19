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Efectivos de la Comisaría Quinta actuaron tras una denuncia recibida en la noche del domingo. Delincuentes ingresaron forzando accesos y se llevaron equipamiento tecnológico y elementos de uso personal. Las actuaciones quedaron a cargo de la justicia provincial.

Alrededor de las 20:10 horas el personal policial se trasladó hasta la calle Entre Ríos al 505, donde entrevistó a la habitante del inmueble, de 27 años. La mujer relató que al regresar a su domicilio cerca de las 20:00 horas comprobó que personas aún no identificadas habían ingresado al lugar tras realizar forzamientos en los accesos.

Los autores sustrajeron un parlante de color negro, un teléfono celular marca Motorola de color rosado, una computadora portátil marca Lenovo gris y una billetera con varias tarjetas personales en su interior.

Se realizaron todas las diligencias periciales e investigativas correspondientes, con intervención de la Criminalística y la División de Investigaciones. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción N° 1, que llevará adelante la investigación para dar con los responsables y esclarecer el hecho.