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Personal policial de la Comisaría Tercera tomó intervención tras una denuncia por robo consumado en la sede del sindicato ATE, ubicada en avenida Eva Perón de la localidad de Caleta Olivia. El hecho fue reportado al servicio de emergencias alrededor de las 10:30 horas de la mitad de semana.

Al arribar al lugar, la encargada del establecimiento relató que al llegar a las instalaciones aproximadamente a las 10:00 horas, comprobó que desconocidos habían dañado una ventana del sector lateral izquierdo para ingresar. Desde el interior sustrajeron un microondas, una cafetera marca Ultracomb de color negro y diversos elementos de bazar y cocina.

Personal policial realizó las diligencias de rigor en forma conjunta con Criminalística, y tomó conocimiento la División de Investigaciones. La damnificada fue citada formalmente para ampliar su declaración y aportar mayores detalles sobre lo ocurrido. Por el momento, los autores del hecho permanecen sin identificar.