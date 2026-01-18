Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos Comisarías de Caleta Olivia se encuentran trabajando en relación a dos denuncias realizadas en los últimos días. Se trata de hechos de estafas que involucran desde un complejo fraude en un acuerdo de intercambio de rodados hasta la sustracción de grandes sumas de dinero mediante un problema con un conocido banco. Ambos casos están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción N° 1.

Uno de los hechos en cuestión, del que tomó conocimiento el diario La Opinión Austral, a través de fuentes policiales, tiene que ver con el intercambio de rodados. La Seccional Segunda recepcionó una denuncia de un hombre de 50 años con domicilio en la localidad de Perito Moreno, quien dijo haber sido engañado en el marco de un acuerdo verbal con un hombre que pertenece a una familia de la comunidad zíngara..

El damnificado relató que había pactado un intercambio con un vecino caletense. El denunciante entregó su camioneta Renault Alaskan de color gris oscuro junto con una suma de dinero en efectivo, con el fin de recibir a cambio una camioneta Ford Ranger de color azul. Sin embargo, el imputado no solo se retiró con ambos vehículos, la documentación y llaves de ignición, sino que desapareció.

Asimismo, en el domicilio donde se produjo el encuentro, personal policial dialogó con una adolescente de 11 años que se encontraba durmiendo y con la propietaria de la vivienda, quien manifestó desconocer al ciudadano involucrado y alegó encontrarse fuera de la ciudad de El Gorosito.

Tras un amplio operativo cerrojo realizado por el personal del Comando de Patrullas, se logró establecer comunicación con el imputado, quien aportó documentos de venta, denuncia de venta y autenticación notarial, todos firmados por el damnificado. Se procedió a recepcionar dichos elementos y a librar una clave 19 de los rodados a todas las dependencias y unidades operativas.

Por otro lado, en un segundo caso reportado por la Comisaría Tercera, una señora denunció un perjuicio económico directo a su cuenta bancaria. De acuerdo a lo que dijo, el 2 de enero se registró un débito de 200 mil pesos desde su cuenta perteneciente al banco Galicia hacia una cuenta desconocida sin datos filiatorios de la persona propietaria.

Al acudir a la sucursal bancaria, se le indicó que se pondrían en contacto con la sede central en Buenos Aires. Tras una primera comunicación, se le informó que el reintegro del monto debitado se realizaría pasadas las 72 horas. Al volver a contactarse el día de la denuncia, se le indicó que se presentara personalmente para realizar el trámite, alegando que el banco había experimentado inconvenientes, situación que afectó a diversos usuarios.