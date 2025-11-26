Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hecho de agresión contra una mujer fue reportado a las 02:50 horas por una señora de 51 años, domiciliada en el barrio Bontempo. La mujer manifestó que su hija, de 33 años, se presentó en su vivienda con heridas cortantes en el rostro y sus prendas de vestir dañadas. La situación desesperante tuvo lugar el martes 25 de noviembre del corriente año a horas de la noche.

Según el relato de la víctima, se dirigió a una vivienda en el barrio Esperanza, calle Santa Fe, con el fin de cobrar una deuda pendiente a una mujer apodada “Moro“. Al salir del inmueble, “Moro” y otra mujer, cuya identidad se desconoce, iniciaron una discusión que escaló rápidamente a una agresión física.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, las agresoras atacaron a la hija de la denunciante mediante golpes de puño y el uso de un elemento cortante, identificado como una botella de vidrio, lo que le provocó algunos cortes en el rostro.

Además de las lesiones, las agresoras dañaron dos teléfonos celulares que portaba la víctima en ese momento, cuyas características no fueron especificadas. La denunciante también mencionó que su hija extravió un par de llaves de la vivienda durante el altercado, las cuales aparentemente fueron tomadas por las agresoras.

El caso quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Penal N° 2, y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para identificar y localizar a las causantes.