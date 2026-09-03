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Una tarde tranquila en un local comercial de Caleta Olivia se convirtió repentinamente en una escena de caos y violencia por un motivo insólito e inesperado, conoció La Opinión Austral.

Una joven comerciante de la ciudad vivió un extraño momento cuando una mujer entró en su establecimiento y, ante una respuesta habitual que no le agradaba, reaccionó de forma descontrolada, provocando destrozos que requirieron la intervención inmediata de la Policía y culminaron con una detención preventiva.

El episodio violento ocurrió en una tienda llamada “Feria Emanuel”, ubicada en la calle Belgrano. Alrededor de las 19:10 del martes, una mujer de 29 años entró al establecimiento y le pidió a la dueña, de 28 años, la contraseña de la conexión WiFi.

Cuando la comerciante le explicó a la mujer que no tenía la contraseña, la mujer se volvió violenta y causó daños al retirarse del local. La furia de la mujer se desató directamente contra la estructura del lugar, provocando roturas y graves daños materiales en la puerta de entrada de la feria.

Tras recibir la alerta de emergencia mediante una llamada al 911, los agentes de Policía acudieron al lugar. Intervino el personal de la Comisaría Segunda de la localidad caletense.

Finalmente, la ciudadana fue detenida por los efectivos policiales. Fue llevada al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para ser examinada por un médico. Intervino el Juzgado de Instrucción Penal N° 2.