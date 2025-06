Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se cumplió un mes desde el femicidio de Antonella Aybar, la joven de 25 años que fue asesinada por su novio Nicolás Moyano en una vivienda del barrio 13 de Diciembre de Caleta Olivia. En el marco de una fecha dolorosa, la comunidad se vio conmocionada por un nuevo hecho de violencia de género que podría haber terminado en tragedia. Una mujer fue agredida por su novio y se encuentra internada.

Erika Muriano es sobreviviente de hechos de violencia sostenida a manos de Jorge Cancelas, su pareja, a quien ha denunciado y echado de su casa en más de una oportunidad. El nuevo episodio ocurrió a horas de la madrugada del domingo en la Zona de Chacras. Familiares indicaron que es la segunda vez que Cancelas estuvo al borde de terminar con la vida de Erika y le pidieron a la Justicia “que actúen y detengan al agresor“.

En este sentido, Florencia Muriano, hermana de la sobreviviente, alzó la voz para dar a conocer lo que le ocurrió a Erika, que se encuentra internada en el Hospital Zonal. La mujer alcanzó a escapar descalza y pidió ayuda a un vecino, antes, había sido llevada a centro de salud, donde una médica le habría dicho “no tenes nada“. “Llegó a mi casa toda golpeada, yo le pregunté ‘otra vez te pegó’, me dijo que si y que le dolía todo”, dijo a Ecos del Sur.

Jorge Cancelas, el agresor, que sigue libre.

“Mi hermana me comentó que él llegó borracho empezó a pegarle rodillazos y piñas, la arrastró por la casa y la empezó a estrangular, ella le pidió ‘no me mates‘, alcanzó a empujarlo, salió corriendo y pidió ayuda a sus vecinos”, recordó, e indicó que no es la primera vez que Erika pasa por una situación violenta con el agresor. La mujer fue a casa de su hermana, se descompensó y fue internada por fracturas en el rostro y cabeza.

Por otro lado, Gabriel Aybar, el hermano de Antonella, se expresó en las redes sociales con relación al nuevo hecho: “Que la justicia empiece a actuar como corresponde, que no haya más muertes por femicidio; empiecen a hablar cuando sufran violencia, no se callen; hablen porque detrás de uno hay una familia; hace un mes que mataron a mi hermana y el dolor que llevamos dentro es inmenso”.

Además, Claudia Sánchez, abuela de Erika y de Cristian “Cachilo” Muriano, el joven de 13 años asesinado en marzo del año 2013, habló con una admirable valentía y pidió justicia por su nieta. “Los que me conocen saben que pasé por algo muy duro, a mi nietito no lo pude salvar y hoy agradezco a Dios tener a mi nieta tirada en una cama del hospital”, dijo.

“Tienen que tomar medidas y ponerse firme porque este tipo tiene que ir preso, no puede ser lo que hizo mira si ella no zafaba; hace poco pasó un crimen acá y no podemos seguir permitiendo que ocurra esto, que estén matando a nuestros hijos, a nuestros nietos y no haya justicia”, concluyó. La sede a cargo del caso es el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, que se encuentra a cargo del doctor Marcos Pérez Soruco.