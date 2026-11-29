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Un hombre denunció que su hermano le pegó y lo amenazó durante un encuentro familiar en el que compartían asado. La situación ocurrió en una vivienda que se encuentra ubicada en la avenida Lisandro de la Torre de la localidad de Caleta Olivia, conoció La Opinión Austral.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar encontraron al denunciante de 31 años que les contó que se encontraba compartiendo una comida con su hermano, cuando este comenzó a agredirlo físicamente y luego lo amenazó. El damnificado dijo que sintió temor por los dichos.

Cerca de las 18:40 horas del sábado 28 de noviembre, los efectivos aprehendieron al hombre señalado. Primero lo trasladaron al Hospital Zonal de la ciudad caletense, donde fue examinado por un médico de turno, y después quedó alojado en la dependencia policial.