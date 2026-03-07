Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El viernes, efectivos policiales acudieron a una vivienda del barrio 8 de Julio de Caleta Olivia para verificar la posible presencia de una motocicleta.

El hecho comenzó cuando un sargento primero de la Policía de Santa Cruz llegó al domicilio a bordo de un móvil policial con el objetivo de constatar si en el patio de la vivienda se encontraba guardada una moto que era motivo de verificación. Con la autorización de la dueña, los uniformados ingresaron al sector posterior de la vivienda para realizar la inspección.

Fue allí cuando los efectivos advirtieron la presencia de varias plantas de marihuan. Ante esta situación, se dio inmediata intervención al personal especializado de Narcocriminalidad, que se hizo presente en el lugar para evaluar la situación y realizar las actuaciones correspondientes.