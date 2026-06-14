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En el marco de una investigación judicial por presuntas amenazas, personal de la División de Investigaciones de Caleta Olivia llevó adelante un allanamiento que terminó con el secuestro de diversos elementos de interés para la causa y el hallazgo de plantas de cannabis sativa, lo que derivó en la intervención inmediata de la Justicia Federal.

El procedimiento se concretó el sábado a las 12:20 horas, en un domicilio ubicado en el Barrio 2 de Abril, más precisamente en la Escalera N° 27, Departamento “G” de esa ciudad. La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia, que interviene en la causa caratulada como “N.N. s/ denuncia amenazas”, Expediente N° 42.081/26.

Algunos de los objetos que se encontraron los agentes en el domicilio. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según se informó oficialmente, la diligencia fue el resultado de tareas investigativas previas desarrolladas por el personal especializado, que permitió reunir elementos suficientes para solicitar la orden judicial y avanzar con el procedimiento.

Al momento del ingreso al domicilio, los efectivos policiales realizaron una inspección completa del inmueble, logrando el secuestro de dos teléfonos celulares y distintas prendas de vestir que, de acuerdo a los investigadores, guardarían relación directa con la causa que se encuentra en trámite.

Sin embargo, el procedimiento tomó mayor relevancia cuando, durante el registro domiciliario, los uniformados constataron la presencia de seis plantas de marihuana en el interior de la vivienda, según pudo saber La Opinión Austral. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Sede Fiscal Descentralizada, que dispuso las actuaciones correspondientes en el marco de la legislación vigente en materia de estupefacientes.

El invernadero dentro de la morada. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El hallazgo derivó además en la situación procesal de un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente mientras se avanza con las diligencias de rigor. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre su identidad ni sobre su eventual vinculación directa con los hechos investigados inicialmente por amenazas.

Desde el ámbito policial se destacó que, para garantizar el normal desarrollo del operativo, se contó con la colaboración del personal de la División Comando de Patrullas de Caleta Olivia, que brindó seguridad externa durante todo el procedimiento. Este acompañamiento resultó clave para asegurar el perímetro y evitar cualquier tipo de interferencia mientras se desarrollaban las tareas dentro del domicilio.

El caso continúa bajo investigación del Juzgado de Instrucción N° 2 local, que deberá ahora analizar los elementos secuestrados y definir los próximos pasos procesales en la causa principal, así como también en lo referido al hallazgo de las plantas de cannabis, que abrió una nueva línea de intervención judicial.