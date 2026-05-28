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Un nuevo accidente volvió a encender las alarmas sobre la Ruta Nacional N° 3. Esta vez, el siniestro ocurrió durante el mediodía del miércoles, a unos 27 kilómetros al norte de Caleta Olivia, y tuvo como protagonistas a una camioneta Toyota Hilux y un camión Scania que transportaba cemento desde Pico Truncado hacia Comodoro Rivadavia.

Aunque el impacto fue de consideración y ambos vehículos terminaron con importantes daños materiales, el hecho no dejó personas lesionadas, una situación que muchos de los presentes calificaron como “milagrosa” teniendo en cuenta la magnitud de la colisión y las características del transporte pesado involucrado.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona, el accidente ocurrió en un tramo recto de la ruta, bajo condiciones climáticas adversas producto de una leve precipitación que reducía parcialmente la visibilidad y mantenía la calzada húmeda.

El camión involucrado, dominio MXD 739, era conducido por Diego Rementería, vecino de Comodoro Rivadavia, quien viajaba solo y regresaba hacia esa ciudad luego de cargar cemento en la planta cementera ubicada en Pico Truncado. Según relató el propio conductor tras el accidente, el episodio se desencadenó cuando observó que una Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario comenzó a desviarse hacia su carril.

Los daños con los que terminó la camioneta. FOTO: HD PICO TRUNCADO

De acuerdo a su testimonio, intentó evitar una tragedia realizando una maniobra defensiva hacia la banquina. “Circulaba normalmente por mi mano y veo que la camioneta se cruza hacia mi carril. Ahí tiré el camión hacia la banquina para tratar de evitar el choque frontal”, habría explicado el chofer durante las actuaciones realizadas en el lugar.

Sin embargo, pese a la rápida reacción, el impacto no pudo evitarse. La Toyota Hilux, dominio AC 672 FV, terminó colisionando contra el lateral delantero izquierdo del Scania, provocando daños visibles sobre la estructura del transporte pesado y el reventón de uno de sus neumáticos delanteros. La camioneta también sufrió importantes daños sobre su lateral izquierdo y, tras el impacto, terminó desplazándose hacia la traza de la autovía inconclusa ubicada a un costado de la ruta. A pesar de la violencia de la maniobra, el vehículo no volcó.

Dentro de la Hilux viajaban cuatro trabajadores que manifestaron desempeñarse para una empresa minera y que se dirigían hacia un yacimiento cercano a Perito Moreno. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes sufrió heridas de gravedad ni requirió traslado hospitalario, aunque igualmente se vivieron momentos de tensión y preocupación en la zona del accidente.

Hasta el lugar arribó personal de la División Caminera Ramón Santos, que montó un operativo preventivo para garantizar la seguridad vial y ordenar la circulación mientras se desarrollaban las pericias y actuaciones correspondientes.