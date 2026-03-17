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Un escape que parece sacado de una serie de Netflix encendió las alarmas en la Patagonia. Darío Fernando Cárdenas, conocido como “El Loco” y condenado a 15 años de prisión por el crimen de Alexis Sena, se fugó en las últimas horas en la ciudad de Trelew y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad. Las autoridades no descartan que haya logrado trasladarse hacia la provincia de Santa Cruz, lo que amplió el operativo y generó preocupación en distintas localidades del sur argentino.

Cárdenas, de 49 años, se encontraba alojado en el Instituto Penitenciario Provincial cuando fue trasladado a un consultorio externo ubicado sobre la calle Belgrano al 600. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la vecina provincia de Chubut, se pudo saber que el traslado había sido autorizado en el marco de una atención profesional. Sin embargo, en medio de la sesión, el detenido aprovechó una circunstancia clave: la imposibilidad del personal policial de ingresar al consultorio por razones de confidencialidad propias del ejercicio de la psicología.

Fue en ese contexto que concretó la fuga. De acuerdo con fuentes policiales, el condenado habría saltado por una ventana desde un primer piso y, ya en la vía pública, abordó una motocicleta SKUA 125 de color blanco, conducida por un cómplice que lo esperaba para facilitar la huida. Desde ese momento, se desplegó un operativo de búsqueda que se extendió rápidamente más allá de los límites de Chubut.

La hipótesis de que el prófugo podría haber ingresado a Santa Cruz no es menor. Por la cercanía geográfica y las rutas que conectan ambas provincias, las autoridades consideran viable que Cárdenas haya intentado alejarse del lugar del hecho en pocas horas. En ese marco, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, en coordinación con su par de Chubut, activó mecanismos de cooperación para dar con su paradero.

La solicitud de colaboración a la comunidad se volvió central en las últimas horas. Las fuerzas de seguridad instan a cualquier persona que pueda aportar información a comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la comisaría más cercana. En ciudades como Río Gallegos, Caleta Olivia o Pico Truncado, el alerta se mantiene activo ante la posibilidad de que el prófugo haya elegido la provincia como ruta de escape o lugar de resguardo.

El comunicado del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz.

Detrás de esta fuga se encuentra una causa judicial de extrema gravedad. El 18 de agosto de 2021, alrededor de las 21.17, Cárdenas asesinó a Alexis Sena, un joven de 25 años, en un domicilio ubicado en la calle 25 de Mayo al 1700 de Trelew. Según determinó la investigación, el atacante ingresó armado al lugar y, tras una discusión, efectuó un disparo en la cabeza de la víctima con la clara intención de quitarle la vida.

El impacto provocó un traumatismo encéfalo craneano que derivó en la muerte de Sena. Tras cometer el crimen, Cárdenas se dio a la fuga en un vehículo Chevrolet y logró evadir a la Justicia durante un año, hasta ser finalmente capturado en la ciudad de Mar del Plata. Posteriormente, fue juzgado y condenado a 15 años de prisión.