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Una escena digna de una película de acción tuvo lugar a horas tempranas de este miércoles 21 de octubre en Caleta Olivia. Dos hombres a los que le iban a allanar la vivienda terminaron dándose a la fuga, en el camino se tirotearon con efectivos de la Policía de Santa Cruz, fueron acorralados en una calle sin salida y finalizaron detenidos.

La situación tuvo lugar cerca de las 8:00 horas de la mañana, inició en el barrio Zona de Chacras y culminó en el 150 Viviendas. Dos hombres detectaron la llegada de los efectivos policiales de la División de Investigaciones (DDI) y se dieron a la fuga en una camioneta Ford Ranger. En el camino se tirotearon con los investigadores y terminaron cercados.

El allanamiento en la vivienda de la Zona de Chacras. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Ambos hombres terminaron detenidos, fueron trasladados al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para ser examinados por personal médico y luego fueron llevados a dos Comisarías de la ciudad caletense, donde quedaron alojados a disposición del Juzgado de Instrucción de turno.

El rodado culminó con impactos de balas tanto en la carrocería como en las ruedas y fue secuestrado. Fue trasladado a una dependencia policial, será requisado y también quedó a disposición del juez interviniente. En la persecución participó personal del Comando de Patrullas.

Los investigadores ejecutaron un total de tres órdenes de allanamientos en domicilios del barrio Patagonia, Jardín y la Zona de Chacras. Se trataría de una investigación por una banda delictiva dedicada a robos que operaría en la localidad de El Gorosito y Pico Truncado.