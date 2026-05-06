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Un operativo de gran escala encabezado por fuerzas federales permitió desarticular una organización narco transnacional que operaba entre Argentina y Paraguay, con una estructura logística aceitada que incluía el envío de estupefacientes hacia distintos puntos del país, entre ellos la provincia de Santa Cruz. El dato no es menor: parte de la droga incautada tenía como destino final la ciudad de Caleta Olivia, lo que vuelve a poner en foco las rutas del narcotráfico hacia el sur argentino.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte del país, se pudo saber que la investigación, iniciada a fines de 2025 por la Fiscalía Federal de Posadas con intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad y organismos internacionales como la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, permitió reconstruir el funcionamiento de una red que combinaba transporte fluvial, traslados terrestres y envíos mediante encomiendas.

Fue precisamente este último mecanismo el que permitió dar un paso clave en la causa. El pasado 18 de marzo, personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) junto a integrantes del Grupo Operativo Conjunto de Lucha Contra el Narcotráfico del NEA interceptó tres paquetes que contenían un total de 27 kilogramos de cogollos de marihuana. Lo significativo no fue solo el volumen de droga, sino su destino: Las Breñas, Barranqueras y, en el extremo sur, Caleta Olivia.

El lider de la banda tras ser detenido. FOTO: DIARIO CHACO

Ese dato encendió las alarmas y dejó en evidencia que la organización no solo operaba en el noreste del país, sino que había logrado establecer canales de distribución hacia provincias alejadas, ampliando su radio de acción. A partir de ese hallazgo, se montó una entrega controlada que permitió avanzar en la identificación de los involucrados y concretar la detención de una mujer vinculada a la maniobra.

El avance de la investigación derivó luego en un despliegue simultáneo de 15 allanamientos en Posadas, Garupá y la Unidad Penal N° 7 de Resistencia, en Chaco. Los operativos fueron ejecutados por el GOCNEA, una estructura que articula el trabajo de Prefectura, Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y fuerzas provinciales, con apoyo del Servicio Penitenciario Federal y organismos de control aduanero.

Según pudo saber La Opinión Austral, los resultados fueron contundentes. Se secuestraron 557 gramos de cocaína, balanzas de precisión, 28 teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos clave para la investigación. Además, se concretó la detención de dos personas, que se sumaron a la mujer arrestada previamente.

Sin embargo, el golpe más significativo llegó horas después, cuando los investigadores lograron ubicar y detener en la vía pública al principal sospechoso, un ciudadano paraguayo señalado como líder de la organización. Al momento de su captura, llevaba consigo 8.900 dólares en efectivo, un indicio más del movimiento económico que manejaba la red. El operativo, con epicentro en el noreste argentino pero con impacto directo en Santa Cruz. No se descarta que, a raíz de nueva información, se realicen procedimientos en Caleta Olivia.