La lucha contra el narcotráfico en la zona norte de Santa Cruz ha registrado un avance significativo tras una exhaustiva labor de inteligencia llevada a cabo por el Departamento de Investigaciones Zona Norte de la Policía de Santa Cruz, en estricta colaboración con el Ministerio Público Fiscal.

Esta operación culminó con la ejecución de tres allanamientos simultáneos en diversos puntos de la localidad de Caleta Olivia, y resultó con la detención de tres individuos y el desmantelamiento de lo que se presume era un punto clave de distribución de sustancias ilícitas.

La fase preliminar de esta investigación se caracterizó por un arduo trabajo de recolección de pruebas e inteligencia criminal, permitiendo a los investigadores construir un caso sólido que justificó la emisión de las correspondientes órdenes judiciales por parte del juez a cargo de la causa.

La sustancia incautada por el personal policial. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

En los domicilios se logró el secuestro de envoltorios que contenían cocaína y marihuana, lo que confirma la comercialización de las dos drogas más demandadas en el mercado; dos balanzas de precisión, elementos cruciales que evidencian la intención de fraccionar las sustancias para su venta al menudeo; una suma de dinero en efectivo y cinco celulares que serán sometidos a peritajes para mapear redes de distribución, contactos y posibles proveedores o clientes.

Además, los investigadores incautaron otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia y son importantes para la causa, como semillas de cannabis sativa, lo que sugiere operaciones que podrían incluir el cultivo; una pipa metálica para consumo; y un posnet de Mercado Pago, indicando la modernización de los métodos de cobro utilizados por los implicados.

Las autoridades policiales y judiciales han enfatizado que este operativo no es un hecho aislado, sino la demostración del compromiso permanente del Ministerio de Seguridad para garantizar la tranquilidad y la salud pública de la comunidad caletense. Este tipo de acciones coordinadas buscan cortar las cadenas de suministro del narcotráfico que afectan directamente la seguridad y el tejido social de la ciudad.

Finalmente se conoció que tres detenidos permanecen a disposición del Ministerio Público Fiscal, donde se definirá su situación procesal en el marco de la causa por tenencia para comercialización. La investigación continuará, enfocándose ahora en el análisis de la evidencia digital y financiera obtenida durante los registros.