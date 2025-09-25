Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la noche del miércoles 25 de septiembre, una ciudadana de 50 años, con domicilio en la avenida Santa María de la localidad de Caleta Olivia radicó una denuncia judicial en las instalaciones de la Comisaría Cuarta. La denuncia se originó a raíz de un incidente ocurrido mientras la mujer, y su compañera, ambas empleadas de Tránsito, realizaban un control vehicular en el barrio Rotary XXIII.

Según el relato de la damnificada, mientras se dirigían al mencionado barrio, observaron un vehículo que salió en contramano. Al acercarse para confeccionar el acta de infracción, la conductora del vehículo, identificada como G.C.C., con domicilio en el barrio Mutual, descendió del mismo y, de manera repentina, le propinó un golpe en la cara.

El golpe provocó que los lentes de la inspectora cayeran al suelo y sufrieran daños. Además, la agresora en cuestión, al percatarse de que la compañera de Yaupe estaba grabando la violenta situación con su teléfono celular, le arrebató el dispositivo y lo arrojó al piso, causándole daños de igual manera.

La denuncia fue radicada en las instalaciones de la dependencia policial antes mencionada, y se espera que se inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso.