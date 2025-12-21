Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer fue atacada a golpes en las inmediaciones de la plaza “20 de Noviembre” de la localidad de Caleta Olivia el fin de semana pasado. En el caso, que ocurrió alrededor de las 16:40 horas, intervino el personal que se encontraba de guardia en las instalaciones de la Comisaría Segunda.

Cuando los uniformados llegaron al sitio, constataron la gravedad del caso: un hombre de 30 años sujetaba y tironeaba violentamente del brazo a una mujer de 20 años, quien lloraba y estaba muy alterada. La causa está caratulada como investigación y se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal N° 1.

Los efectivos descendieron del móvil e impartieron órdenes verbales claras, firmes y reiteradas para que el hombre cesara inmediatamente su accionar. El individuo finalmente obedeció y soltó a la joven. El personal policial se interpuso de inmediato entre ambas partes, los separaron y lograron una contención para resguardar la integridad física de la víctima.

No obstante, mientras se continuaba con la intervención preventiva y el procedimiento estándar de identificación, el ciudadano adoptó una actitud hostil, desafiante y agresiva hacia el personal policial. En el momento en que el oficial a cargo intentó realizarle un palpado preventivo de seguridad, conforme al protocolo, el causante reaccionó mal y le propinó violento codazo.

Este golpe provocó que el efectivo pierda el equilibrio y termine en el suelo. Aprovechando la situación de vulnerabilidad del policía caído, el agresor continuó su accionar violento y golpeó reiteradamente al efectivo policial, lo que puso en alerta a los presentes y llevó a que se pida el apoyo de más uniformados de la zona.

Se presume que le asestó golpes de puño, uno de los cuales habría sido ejecutado con algún elemento contundente que portaba en sus manos. Este ataque resultó en una herida cortante en el párpado izquierdo, con un sangrado inmediato y profuso, lo que generó una disminución momentánea de su capacidad visual.

Mientras el oficial intentaba reincorporarse, el agresor le propinó al menos tres golpes más en la zona de la cabeza, lo que incrementó de manera considerable el riesgo para la integridad física e incluso la vida del funcionario. Ante este contexto de extrema violencia y peligro, y ante la amenaza concreta, real e inmediata que representaba para el personal y para terceros presentes, el causante logró zafarse momentáneamente del control.

En ese instante crítico, dos uniformados del Centro de Procedimientos Policiales acudieron al lugar tras un llamado de emergencia solicitando colaboración. Gracias a su rápida intervención, el individuo fue sorprendido, reducido y neutralizado. El hombre tenía en su poder un arma blanca (cuchillo con cabo de color rojo), por lo que la situación quedó controlada.

Siendo las 17:25 horas, y tras la certificación médica correspondiente, se procedió al ingreso del causante, identificado como un ciudadano de 30 años. Por su parte, la damnificada, una ciudadana de 20 años, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir la atención y asistencia correspondientes. Se realizaron todas las diligencias de rigor en forma conjunta con personal del Gabinete Criminalístico.